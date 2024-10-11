Мареска – тренер месяца в АПЛ. У «Челси» 3 победы и 1 ничья в сентябре

Энцо Мареска получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ.

«Челси» под руководством Марески завершил сентябрь без поражений, одержав 3 победы – над «Борнмутом» – 1:0, «Вест Хэмом» – 3:0 и «Брайтоном» – 4:2 – и сыграв вничью в одном матче против «Кристал Пэлас» – 1:1.

Мареска получил награду на втором месяце работы с лондонским клубом. 44-летний специалист обошел в голосовании Микеля Артету, Унаи Эмери, Марку Силву и Арне Слота.

Мареска стал первым тренером «Челси », выигравшим эту награду с момента, когда Томас Тухель получил ее в октябре 2021 года.

Фото: x.com/ChelseaFC

Также по итогам сентября Коул Палмер, представляющий «Челси», был признан игроком месяца в АПЛ .