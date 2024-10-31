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Семак про махачкалинское «Динамо»: «Пропустили с игры всего 5 голов за 13 туров. «Зенит» ждет очень крепкий соперник, умеющий и обороняться, и контратаковать»

Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем с махачкалинским «Динамо».

«Зенит» примет махачкалинское «Динамо» 2 ноября в рамках 14-го тура Мир РПЛ.

– Сергей Богданович, еще ни разу в своей истории «Зенит» не встречался с махачкалинским «Динамо». Отсутствие опыта личных встреч как-то усложняет подготовку к грядущему сопернику?

– Конечно, это одна из менее знакомых команд сейчас в Премьер-лиге. Тем не менее мы имеем представление, как играет эта команда, и ее игра, результаты достойны уважения.

Команда пропустила с игры всего пять мячей за 13 туров. Это говорит о том, что нас ждет очень крепкий соперник, который умеет как обороняться, так и контратаковать.

– В составе «Динамо» из Махачкалы сейчас играют три воспитанника «Газпром»-Академии. Следите ли вы персонально за их выступлениями и за их успехами?

– Да, конечно, мы за всеми смотрим, следим, в особенности за теми, кто на контрактах, кто может помочь «Зениту» в перспективе. Этим ребятам уделяем больше внимания, а за других просто переживаем, следим за их успехами.

– Традиционный вопрос насчет готовности футболистов к следующему матчу. Есть ли какие-нибудь новости от медицинского штаба?

– Нет, новостей никаких нет. В прежнем составе команда готовится – так же, как и перед последней нашей игрой в чемпионате против «Локомотива». Все эти же игроки будут готовиться к матчу против «Динамо» из Махачкалы.

– Матч с «Локомотивом» получился очень контактным, было много борьбы. Насколько успели восстановиться и насколько в этом контексте плюс, что есть неделя на подготовку к следующему матчу?

– Конечно, плюс, потому что были определенные проблемы у игроков, и они потихонечку возвращаются в общую группу. Для нас, конечно, это хорошо, – сказал Семак.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
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