Ирина Нельсон и Reflex выступят перед матчем «Зенит» – «Динамо» Махачкала
Группа Reflex выступит перед матчем «Зенит» – «Динамо» Махачкала.
«Зенит» примет махачкалинское «Динамо» 2 ноября в рамках 14-го тура Мир РПЛ.
«Перед на матчем на «Газпром Арене» выступит Ирина Нельсон и группа Reflex 🎤. «Нон-стоп», «Первый раз», «Сойти с ума», «Танцы» – и другие хиты на главной сцене стадиона!
Сине-бело-голубые приглашают на субботний матч Мир РПЛ, в рамках которого зрителей ждет традиционно масштабное Winline Шоу, концерт Ирины Нельсон и группы Reflex, разнообразный «Фан-Променад» и многое другое.
Стоимость билетов – от 300 рублей. Для детей в возрасте до 14 лет действует скидка в размере 50%.
Ждем вас на «Газпром Арене»! Нам необходима ваша поддержка!» – сказано в заявлении «Зенита».
Изображение: t.me/fczenit/22423
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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