Ирина Нельсон и Reflex выступят перед матчем «Зенит» – «Динамо» Махачкала

Группа Reflex выступит перед матчем «Зенит» – «Динамо» Махачкала.

«Зенит » примет махачкалинское «Динамо » 2 ноября в рамках 14-го тура Мир РПЛ .

«Перед на матчем на «Газпром Арене » выступит Ирина Нельсон и группа Reflex 🎤. «Нон-стоп», «Первый раз», «Сойти с ума», «Танцы» – и другие хиты на главной сцене стадиона!

Сине-бело-голубые приглашают на субботний матч Мир РПЛ, в рамках которого зрителей ждет традиционно масштабное Winline Шоу, концерт Ирины Нельсон и группы Reflex, разнообразный «Фан-Променад» и многое другое.

Стоимость билетов – от 300 рублей. Для детей в возрасте до 14 лет действует скидка в размере 50%.

Ждем вас на «Газпром Арене»! Нам необходима ваша поддержка!» – сказано в заявлении «Зенита».

Изображение: t.me/fczenit/22423