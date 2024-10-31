«Сочи» встретится с «Нефтехимиком». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
В 17-м туре Мелбет Первой лиги «Сочи» сыграет с «Нефтехимиком».
Матч пройдет в воскресенье, 3 октября, в 17:00 на стадионе «Фишт».
«Сочи» по итогам 16 туров идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 24 очка. Нижнекамцы же расположились на девятой строчке с 22-я очками.
Перед матчем на стадионе в 15:30 болельщиков ждет развлекательная программа, посвященная Дню народного единства. Главным событием перед игрой станет «Турнир народного единства» на спортивной площадке трибуны B, в котором команда-победитель получит билеты в ложу «Бизнес-клуб».
Также гости смогут посетить этнический концерт, станции с розыгрышами призов и многое другое. Сочинцы, ждем всех на домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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