Мареска о 0:2 от «Ньюкасла»: «Челси» проиграл матч за 10 минут, в остальное время играл довольно хорошо»
Энцо Мареска оценил поражение от «Ньюкасла» (0:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Если анализировать игру, то это [11 изменений в составе] сработало. Если анализировать результат, то нет. Но я думаю, что до 23-й минуты, до пропущенного гола, мы контролировали игру и ничего им не позволяли.
После гола мы потеряли контроль на 10 минут, в течение которых пропустили второй мяч. Потом в последние 10 минут первого тайма мы создали 2-3 верных голевых момента, но, к сожалению, не реализовали их. Во втором тайме мы контролировали игру.
Знаю, что главное – это результат, но мы проиграли матч за 10 минут, в остальное время играли довольно хорошо», – сказал тренер «Челси».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Челси»
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