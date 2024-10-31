Мареска о 0:2 от «Ньюкасла»: «Челси» проиграл матч за 10 минут, в остальное время играл довольно хорошо»

Энцо Мареска оценил поражение от «Ньюкасла» (0:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Если анализировать игру, то это [11 изменений в составе] сработало. Если анализировать результат, то нет. Но я думаю, что до 23-й минуты, до пропущенного гола, мы контролировали игру и ничего им не позволяли.

После гола мы потеряли контроль на 10 минут, в течение которых пропустили второй мяч. Потом в последние 10 минут первого тайма мы создали 2-3 верных голевых момента, но, к сожалению, не реализовали их. Во втором тайме мы контролировали игру.

Знаю, что главное – это результат, но мы проиграли матч за 10 минут, в остальное время играли довольно хорошо», – сказал тренер «Челси ».