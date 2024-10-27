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Мареска о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Доволен не только тремя очками, но и игрой «Челси». Чувствую себя плохо в каждом матче – приходится оставлять игроков вне состава»

Энцо Мареска прокомментировал победу «Челси» над «Ньюкаслом» (2:1).

«Очень доволен не только набранными очками, но и в особенности нашей игрой. Думаю, это было целостное выступление как с мячом, так и без него. Моментами мы были невероятны и на мяче, и без него. В целом я очень доволен всем, но особенно тем, как мы работали без мяча, прессинговали вместе, боролись вместе.

В каждой игре я чувствую себя плохо, мне стыдно, потому что приходится оставлять игроков вне состава, но это единственный способ быть конкурентными. Независимо от того, сколько изменений мы вносим, важно, чтобы стиль сохранялся, чтобы оставалась идентичность.

Я много раз говорил, что клуб никогда не упоминал о необходимости попасть в четверку, они просто говорили о том, чтобы попытаться построить что-то значимое. Посмотрим», – сказал главный тренер «Челси».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЧелси
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
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