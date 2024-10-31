Слот о 3:2 с «Брайтоном»: «Понравилась игра тех, у кого было не так много игровой практики. Мне будет еще труднее выбирать состав «Ливерпуля» 

Арне Слот оценил победу над «Брайтоном» (3:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Матч получился тяжелым, однозначно. И это ожидалось, учитывая их стиль игры и селекцию за последние несколько лет. Уехать отсюда с победой – конечно, это весьма радует.

В долгосрочном плане мне очень понравилась игра тех, у кого было не так много игровой практики в этом сезоне. Они смогли показать наш привычный футбол, сыграли качественно, поэтому в ближайшие недели мне будет еще труднее выбирать состав», – сказал тренер «Ливерпуля ».