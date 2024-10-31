Слот о 3:2 с «Брайтоном»: «Понравилась игра тех, у кого было не так много игровой практики. Мне будет еще труднее выбирать состав «Ливерпуля»
Арне Слот оценил победу над «Брайтоном» (3:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Матч получился тяжелым, однозначно. И это ожидалось, учитывая их стиль игры и селекцию за последние несколько лет. Уехать отсюда с победой – конечно, это весьма радует.
В долгосрочном плане мне очень понравилась игра тех, у кого было не так много игровой практики в этом сезоне. Они смогли показать наш привычный футбол, сыграли качественно, поэтому в ближайшие недели мне будет еще труднее выбирать состав», – сказал тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ливерпуля»
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