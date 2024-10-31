У «Ливерпуля» 10 матчей без поражений – 9 побед и 1 ничья. Сегодня обыграли «Брайтон» в Кубке лиги
«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 10 матчей.
Сегодня команда Арне Слота обыграла «Брайтон» (3:2) в Кубке английской лиги.
В воскресенье мерсисайдцы сыграли вничью (2:2) с «Арсеналом» в 9-м туре АПЛ. До этого на счету клуба было 8 побед в АПЛ и Лиге чемпионов.
В следующем матче «красные» снова встретятся с «Брайтоном». Команды сыграют в субботу в рамках 10-го тура АПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости