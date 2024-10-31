У «Ливерпуля» 10 матчей без поражений – 9 побед и 1 ничья. Сегодня обыграли «Брайтон» в Кубке лиги

«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Сегодня команда Арне Слота обыграла «Брайтон » (3:2) в Кубке английской лиги.

В воскресенье мерсисайдцы сыграли вничью (2:2) с «Арсеналом» в 9-м туре АПЛ. До этого на счету клуба было 8 побед в АПЛ и Лиге чемпионов.

В следующем матче «красные» снова встретятся с «Брайтоном ». Команды сыграют в субботу в рамках 10-го тура АПЛ .