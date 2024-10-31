У «Юве» 16 ничьих в 30 матчах Серии А в 2024-м – больше всех в топ-5 лиг. Чаще играли вничью лишь в 1956-м

«Ювентус» чаще всех в топ-5 лигах играет вничью в 2024 году.

Матч с «Пармой» в 10-м туре Серии А завершился со счетом 2:2.

В текущем календарном году «Ювентус » сыграл вничью в 16 из 30 матчей чемпионата Италии – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг. Еще 10 игр завершились победой туринцев, 4 – поражением.

«Ювентус» чаще играл вничью лишь в 1956 году – тогда «бьянконери» поделили очки с соперниками в 17 матчах.