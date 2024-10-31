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Индзаги о ничьей с «Юве»: «Были смешанные чувства, что-то не сработало. «Интер» играет на высоком уровне, и несколько ключевых игроков выбыли, это влияет на управление командой»

Симоне Индзаги вновь высказался о матче с «Ювентусом» после победы над «Эмполи».

В среду «Интер» одержал победу над «Эмполи» со счетом 3:0 в 10-м туре Серии А. В предыдущем туре миланцы сыграли вничью с «Ювентусом» (4:4), дважды пропустив в концовке матча.

«У меня были смешанные чувства. Глядя на нашу игру в воскресенье, что-то не совсем сработало. Мы заслуживали большего, но это футбол. Возможно, нам нужно было сделать еще больше.

Мы работали и пытались восстановиться за эти два с половиной дня. Важно управлять своей энергией. Мы играем на высоком уровне, и несколько ключевых игроков выбыли, что немного влияет на управление командой.

Барелла и Мхитарян играли в двух матчах подряд. Фраттези выходил в стартовом составе в трех играх и отыграл 30 минут против «Ювентуса». Без Аслани в середине поля мы не могли много ротировать центр полузащиты в последних нескольких играх», – сказал DAZN главный тренер «Интера».

Индзаги о 4:4: «Ювентус» должен был пропустить 7 или 8 голов. «Интер» создал столько моментов против команды, чья сильная сторона – защита, но не выиграл, есть разочарование»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoЭмполи
logoСимоне Индзаги
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoГенрих Мхитарян
logoНиколо Барелла
logoДавиде Фраттези
logoКристьян Аслани
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