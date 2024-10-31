Мотта о 2:2 с «Пармой»: «Ювентусу» нужно стать лучше. Мы подарили много шансов сопернику»

Тиаго Мотта высказался об очередной потере очков «Ювентусом».

Туринский клуб сыграл вничью с «Пармой» (2:2) в 10-м туре Серии А. У «Юве» 1 победа в 5 последних матчах и серия из трех игр без побед.

«Мы так много подарили шансов и сами создали их для соперника сегодня. Нам нужно стать лучше, чтобы добиться того результата, которого мы хотим достичь, и это точно не ничья.

Мы допустили ошибки на последних подступах к воротам соперника – не хватало последнего паса и завершения.

Копмейнерс важен для нас, но мы не должны полагаться только на него», – сказал главный тренер «Ювентуса» Мотта.

«Ювентус» не выиграл у «Пармы» – 2:2. Команда Мотты не побеждает 3 матча подряд и идет 4-й в Серии А с отставанием от «Наполи» в 7 очков