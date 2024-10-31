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Клопп о финале ЛЧ-2022: «Как «Ливерпуль» проиграл?! Перчатки Куртуа пылали. Я не встречал команду, которая была бы столь не подвержена давлению, как «Реал»

Юрген Клопп вспомнил о поражении «Ливерпуля» от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Мадрид» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора на 59-й минуте.

Бывший тренер «красных» Клопп в подкасте Тони Крооса Einfach mal Luppen поговорил с немцем о том матче и «сливочных».

Юрген Клопп: В финале Лиги чемпионов в 2022 году перчатки Куртуа пылали огнем. Я никогда в жизни не смогу объяснить эту игру. Как мы в итоге проиграли?! Я никогда не встречал команду, которая была бы столь не подвержена давлению, как «Реал Мадрид».

Тони Кроос: Иногда у нас были фазы владения мячом, иногда – нет. Я думаю, тренерам было сложно подготовиться к игре против нас.

Юрген Клопп: Мне было очень трудно. Много индивидуальных качеств и невероятное хладнокровие.

Клопп о поражении в финале ЛЧ: «У гребаного Куртуа было 12 рук. «Ливерпуль» бил каждые 3 минуты, «Реал» 23 раза был в неправильных позициях – и мы их не наказали»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Madrid Zone
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТони Кроос
logoТибо Куртуа
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