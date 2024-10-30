«Краснодар», «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Химки», «Сочи», «Урал», «Шинник» и «Тюмень» сыграют в 1-м этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Определились все участники плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.
Сегодня завершились матчи 6-го раунда турнира, в котором «Тюмень» разгромила «Амкар» (3:0), «Балтика» уступила «Уралу» (0:1), «Шинник» дома победил «Чайку» (0:0, 4:2 по пенальти), «Сочи» был сильнее «Спартака» из Костромы (2:2, 4:3 по пенальти).
Таким образом, «Сочи», «Тюмень», «Урал» и «Шинник» вышли в первый этап 1/4 финала. На этой стадии они сыграют с командами, занявшими третьи места на групповом этапе Пути РПЛ. Это – «Краснодар», махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Химки».
Жеребьевка пройдет 1 ноября, начало – в 16:30 по московскому времени. Матчи запланированы на 26-28 ноября.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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