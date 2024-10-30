«Краснодар», «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Химки», «Сочи», «Урал», «Шинник» и «Тюмень» сыграют в 1-м этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Определились все участники плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

Сегодня завершились матчи 6-го раунда турнира, в котором «Тюмень» разгромила «Амкар» (3:0), «Балтика» уступила «Уралу » (0:1), «Шинник» дома победил «Чайку» (0:0, 4:2 по пенальти), «Сочи » был сильнее «Спартака» из Костромы (2:2, 4:3 по пенальти).

Таким образом, «Сочи », «Тюмень », «Урал» и «Шинник » вышли в первый этап 1/4 финала. На этой стадии они сыграют с командами, занявшими третьи места на групповом этапе Пути РПЛ. Это – «Краснодар », махачкалинское «Динамо », «Акрон » и «Химки ».

Жеребьевка пройдет 1 ноября, начало – в 16:30 по московскому времени. Матчи запланированы на 26-28 ноября.