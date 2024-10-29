Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Балтика» примет «Урал», «Сочи» сыграет со «Спартаком» Кострома в среду

В Пути регионов Фонбет Кубка России пройдут матчи 6-го раунда.

Во вторник «Тюмень» примет «Амкар», «Балтика» – «Урал».

В среду «Шинник» сыграет дома с «Чайкой», «Сочи» – со «Спартаком» Кострома.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

6-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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