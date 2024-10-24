Карпов о «художественном преувеличении» про Соболева: «20 млн – пожелание «Спартака», а не готовность «Зенита» их заплатить. Но «Зенит» хотел Соболева? Да. Взял? Да. Мне можно доверять»

Иван Карпов объяснил «художественные преувеличения» в инсайдах про «Зенит».

– Фраза про «Зенит» у Нобеля. Ты подписываешься подо всем, что сказал?

– Давай воссоздадим ее. Может, я что-то услышу и поправлю себя.

– Там был такой фрагмент: «Я хочу, чтобы люди понимали, что иногда, в конкретных случаях, связанных с одной-единственной командой – это «Зенит», – у меня могут быть художественные преувеличения. Это игра ради игры. За этим нет кого-то другого – это моя личная история».

– Личная история – это про образ, о которым мы говорили.

– «Художественные преувеличения» – как это стыкуется с инсайдами?

– Очень многие услышали множественное число – в этом моя ошибка. Я говорил про конкретный инсайд о Соболеве и 20 миллионах. Где 20 миллионов – это пожелание «Спартака », а не готовность «Зенита » их заплатить.

– «Была хотелка «Спартака», которую я превратил в то, что «Зенит» может заплатить до 20 млн».

– Вот заметь: все взяли первый кусок, но никто не взял второй – чтобы создать образ ######### [вруна]. Классическое выдергивание цитат из контекста.

– Но ты понимаешь, почему у людей возникли вопросы к таким формулировкам?

– Конечно. Когда пришел к Нобелю, я знал, что это скажу. Неправильно сформулировал, но не думал, что люди воспримут это так, будто я постоянно преувеличиваю. В глазах профессионального сообщества ничего не изменилось. Потому что люди видят объем и глубину, которые я даю по всем клубам: от «Зенита» до «Факела» и ФНЛ.

– У людей разумный вопрос: как доверять, если ты допускаешь «художественные преувеличения» и превращаешь одно в другое?

– Доверять, доверять, доверять! Потому что на самом деле глобального значения именно эта деталь не имела. Многие детали важны – бесспорно. Но здесь значим факт: «Зенит» хотел Соболева? Да. Он его взял? Да. Инсайд правдивый? Правдивый. И я детально рассказал, как складывались переговоры на протяжении двух месяцев. И в одном случае признался, что здесь – ##### [фигня]. Этого никто никогда не делал – а я сделал. Да, получил негатив, но сделал то, что считал правильным. Признался в легком преувеличении и правдиво рассказал, как обстоят дела на текущий момент, что оффер был лишь 8 млн и все в этом духе.

Это очень круто для профессии. И, конечно, мне можно доверять. Возьмите картинку целиком: только у меня такое огромное количество точной информации. Но если хотите, можете не верить и доверять другим. Это ваше дело.

– Еще один фрагмент: «Понятно, что, когда я пишу новость про 20 миллионов, – это в некотором смысле раскачка ситуации и попытка хайпануть». Что для тебя хайп?

– Он для всех одинаков: поймать внимание аудитории.

Но конкретно в случае с Соболевым было художественное преувеличение.

– То есть во имя хайпа ты преувеличил?

– Именно здесь – да. И признался публично.

– Ты жалеешь об этом?

– Нет. Я объяснил: это было мое желание. Вот в случае с Шалимовым – ошибка. А с 20 миллионами – сознательно.

– Что для тебя важнее хайпа?

– ##### [Много] чего. Семья, другие банальные вещи. Но хайп – это круто, часть работы. Просто хайп в случае с 20 миллионами… Особенно после того, как я признался… Желания так делать у меня больше нет. Это неправильно. В угоду игре на этом куске пошел против собственных же правил.

Признание, выдача реальной информации – логичное продолжение, чтобы закрыть историю как минимум для себя самого. Как максимум – для аудитории. Понятно, что «Кафешке» и всем остальным, кому я не нравлюсь, абсолютно все равно. Ну и ладно, главное, я честен перед собой, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘ .

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