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  • Вингер «Монако» Бен-Сигир о «ПСЖ» во главе Лиги 1: «Нет ни одной команды, превосходящей нас. Мы грозная команда, когда играем в наш футбол»
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Вингер «Монако» Бен-Сигир о «ПСЖ» во главе Лиги 1: «Нет ни одной команды, превосходящей нас. Мы грозная команда, когда играем в наш футбол»

Элисс Бен-Сигир не считает, что в чемпионате Франции есть команды лучше «Монако».

Команда Александра Головина уступила «Ницце» (1:2) в 9-м туре Лиги 1, оставшись в меньшинстве в конце первого тайма. «ПСЖ», выигравший у «Марселя» (3:0), поднялся на 1-е место в турнирной таблице, получив преимущество в 3 очка.

«Я не вижу ни одной команды, превосходящей нас. Может быть, на том же уровне, но не выше.

Когда мы играем в наш футбол и выполняем указания тренера, мы грозная команда», – заявил 19-летний полузащитник «Монако».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoМонако
logoлига 1 Франция
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