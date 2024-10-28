«ПСЖ» оторвался от «Монако» на 3 очка после 9 туров чемпионата Франции, от «Марселя» – на 6

«ПСЖ» единолично лидирует в Лиге 1 после 9 туров.

Сегодня команда Луиса Энрике разгромила «Марсель» (3:0) на его поле. Теперь у нее 23 очка.

Идущий вторым «Монако » набрал 20 очков. В воскресенье он уступил «Ницце» (1:2).

«Марсель » занимает третью строчку – 17 баллов. Столько же у «Лилля ».