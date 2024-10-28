«ПСЖ» оторвался от «Монако» на 3 очка после 9 туров чемпионата Франции, от «Марселя» – на 6
«ПСЖ» единолично лидирует в Лиге 1 после 9 туров.
Сегодня команда Луиса Энрике разгромила «Марсель» (3:0) на его поле. Теперь у нее 23 очка.
Идущий вторым «Монако» набрал 20 очков. В воскресенье он уступил «Ницце» (1:2).
«Марсель» занимает третью строчку – 17 баллов. Столько же у «Лилля».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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