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Журналист из Сальвадора поставил Родри на 7-е место в голосовании «Золотого мяча»: «Я не могу отдать приз за пять с половиной матчей. Испания нечестно выиграла Евро»

Журналист из Сальвадора не включил Родри в топ-5 на голосовании «Золотого мяча».

Бруно Порцио поставил Джуда Беллингема на первое место, Эрлинга Холанда – на второе, Тони Крооса – на третье. Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри занял лишь седьмую строчку в его рейтинге. 

«Это игрок, который не дошел до финальных стадий Лиги чемпионов, он рано вылетел. Футболист, который играет решающую роль, не должен вылетать так рано. 

Испания нечестно выиграла чемпионат Европы – ее не наказали за руку Кукурельи. Поэтому я не учитывал победу Испании на Евро при голосовании.

Я не могу отдать «Золотой мяч» [Родри] за пять с половиной матчей», – сказал Порцио.

Журналист из Сальвадора не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча»: «Он не показывал признаков честной игры. Его роль на поле ограничена»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
logoРодри
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