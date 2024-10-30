Журналист из Сальвадора поставил Родри на 7-е место в голосовании «Золотого мяча»: «Я не могу отдать приз за пять с половиной матчей. Испания нечестно выиграла Евро»

Журналист из Сальвадора не включил Родри в топ-5 на голосовании «Золотого мяча».

Бруно Порцио поставил Джуда Беллингема на первое место, Эрлинга Холанда – на второе, Тони Крооса – на третье. Полузащитник «Манчестер Сити » и сборной Испании Родри занял лишь седьмую строчку в его рейтинге.

«Это игрок, который не дошел до финальных стадий Лиги чемпионов, он рано вылетел. Футболист, который играет решающую роль, не должен вылетать так рано.

Испания нечестно выиграла чемпионат Европы – ее не наказали за руку Кукурельи. Поэтому я не учитывал победу Испании на Евро при голосовании.

Я не могу отдать «Золотой мяч » [Родри] за пять с половиной матчей», – сказал Порцио.

Журналист из Сальвадора не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча»: «Он не показывал признаков честной игры. Его роль на поле ограничена»