Пол Скоулз: «Родри лучше Винисиуса как футболист. На его позиции играли Гвардиола, Бускетс и другие великие – они заставляют команду показывать блестящий футбол»

Пол Скоулз согласен с вручением «Золотого мяча» Родри.

«Я считаю, что как футболист он лучше Винисиуса . Я понимаю, что, вероятно, Винисиус принесет вам больше побед, возможно, он более техничен, но, я думаю, Родри – прекрасный футболист.

Я считаю, что Родри блестящий игрок. Особенно на этой позиции, которая считается испанской – там раньше играл Гвардиола и другие великие игроки, как Бускетс . Они заставляют свою команду играть в блестящий футбол, поэтому должны быть прекрасными футболистами», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

«Золотой мяч» Родри – феноменален