  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сориано о «Золотом мяче» Родри: «Эта награда сломала барьеры, отныне не только нападающие будут выигрывать. Он получил историческое признание в футболе»
26

Сориано о «Золотом мяче» Родри: «Эта награда сломала барьеры, отныне не только нападающие будут выигрывать. Он получил историческое признание в футболе»

Бруно Сориано высказался о влиянии «Золотого мяча» Родри.

Экс-капитан «Вильярреала» был свидетелем профессионального дебюта нынешнего полузащитника «Манчестер Сити». Родри играл в системе испанского клуба с 2014 по 2018 год.

«Горд и очень рад за него, он получил историческое признание в футболе, и он будет хранить его с большой любовью. Мы очень близко наблюдали за его ростом и эволюцией, и что меня больше всего удивило, так это его оборонительный аспект.

В течение некоторого времени мы все думали, что он лучший опорный полузащитник в мире. Он становится все более и более свободным в атаке, и количество голов, несомненно, помогло ему победить.

Это награда, которая сломала барьеры, потому что отныне вы увидите не только нападающих, выигравших «Золотой мяч», – сказал Сориано La Pizarra.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoВильярреал
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
logoБруно Сориано
logoРодри
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Симеоне о «Золотом мяче» Родри: «Рад за него – приятно, когда отмечают работу, часто остающуюся незамеченной. За год в «Атлетико» он дал нам многое»
3сегодня, 16:20
Пол Скоулз: «Родри лучше Винисиуса как футболист. На его позиции играли Гвардиола, Бускетс и другие великие – они заставляют команду показывать блестящий футбол»
64сегодня, 15:42
«Голосовал за Родри, потому что он стал столпом полузащиты. В плане дистанцирования от соцсетей он похож на Синнера». Итальянский журналист Кондо о «Золотом мяче»
57сегодня, 05:40
Лалас о «Золотом мяче» Родри: «Дань уважения менее сексуальным игрокам – обычно награду отдают атакующим футболистам. Реакция «Реала» разочаровала»
34вчера, 22:01
Кирьяков о «Золотом мяче» Родри: «Мне как нападающему жаль, что Винисиус не выиграл. То, что «Реал» не приехал, похоже на истерику, солидный клуб не должен опускаться до такого уровня»
10вчера, 15:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пети о Погба: «Арсенал» должен подписать его. Он будет стремиться очистить свое имя и отдаст все силы. Мотивация бесценна для такого тренера, как Артета»
419 минут назад
Участница вечеринки Мбаппе в Стокгольме ничего не знает о вероятном изнасиловании: «Килиан показался мне скромным парнем. Многие девушки просто думали, что будет весело потусоваться с ним»
2526 минут назад
Аморим готов отпустить Каземиро, Антони, Эриксена, Линделефа в январе. Тренер хочет видеть в «МЮ» Инасиу, Эдвардса и Гонсалвеша из «Спортинга» (TEAMtalk)
5228 минут назад
Это настоящая форма «Реала»?
29 минут назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Эмполи», «Ювентус» против «Пармы»
7138 минут назад
Гонду предлагали «Спартаку» до перехода в «Зенит». Амарал посчитал, что аргентинец не лучше форвардов, которых он рассматривал (Metaratings.ru)
3244 минуты назад
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в правительстве, Минспорта поддерживает. Надеемся на положительное решение в ближайшее время»
1559 минут назад
Кокорин забил за «Арис» впервые за два месяца – в Кубке Кипра. У форварда 2 гола в 5 матчах сезона
21сегодня, 16:26Видео
Чалов сделал ассист за ПАОК в Кубке Греции. У форварда гол и пас в 14 матчах за клуб
24сегодня, 16:14Видео
Степашин о переходе в Азию: «На ЧМ все равно не пустят! Лучшие азиатские команды с нами играть не будут, сумасшедшие перелеты, когда людям смотреть матчи, ночью? Да кому это нужно?»
11сегодня, 16:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» заявил о неуважении, узнав, что избалованный мальчик не выиграл – неспортивно и высокомерно. Мне стыдно, хоть я и фанат этого клуба». Вигго Мортенсен о «Золотом мяче»
3 минуты назад
Джикия пропустит 3-4 недели из-за травмы. Защитник «Химок» повредил мышцу бедра в матче с «Динамо»
17 минут назад
«Спартак» – средний клуб сейчас по игре и результатам. 11 очков от первого места – это солидное отставание». Колосков о красно-белых
9 минут назад
Ирина Нельсон и Reflex выступят перед матчем «Зенит» – «Динамо» Махачкала
216 минут назадФото
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/8 финала. «Аль-Иттифак» Джеррарда проиграл «Аль-Джабалайну», «Аль-Наср» Роналду тоже вылетел
1721 минуту назад
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» принимает «Аякс»
328 минут назадLive
Кубок Германии. 1/16 финала. «Бавария» против «Майнца», «Фрайбург» играет с «Гамбургом»
829 минут назадLive
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Сочи» играет со «Спартаком» из Костромы, «Шинник» по пенальти победил «Чайку»
1140 минут назадLive
Араухо вернется на поле после ноябрьской паузы. В «Барсе» планируют, что защитник сыграет с «Сельтой» 23 ноября
940 минут назад
«Эмполи» – «Интер». Мхитарян, Барелла, Лаутаро и Тюрам играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
242 минуты назад