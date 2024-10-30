Сориано о «Золотом мяче» Родри: «Эта награда сломала барьеры, отныне не только нападающие будут выигрывать. Он получил историческое признание в футболе»

Бруно Сориано высказался о влиянии «Золотого мяча» Родри.

Экс-капитан «Вильярреала » был свидетелем профессионального дебюта нынешнего полузащитника «Манчестер Сити ». Родри играл в системе испанского клуба с 2014 по 2018 год.

«Горд и очень рад за него, он получил историческое признание в футболе, и он будет хранить его с большой любовью. Мы очень близко наблюдали за его ростом и эволюцией, и что меня больше всего удивило, так это его оборонительный аспект.

В течение некоторого времени мы все думали, что он лучший опорный полузащитник в мире. Он становится все более и более свободным в атаке, и количество голов, несомненно, помогло ему победить.

Это награда, которая сломала барьеры, потому что отныне вы увидите не только нападающих, выигравших «Золотой мяч », – сказал Сориано La Pizarra.