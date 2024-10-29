Кирьяков о «Золотом мяче» Родри: «Мне как нападающему жаль, что Винисиус не выиграл. То, что «Реал» не приехал, похоже на истерику, солидный клуб не должен опускаться до такого уровня»

Сергей Кирьяков прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч».

«Интрига, конечно, была, для всех итоги стали неожиданными. Мне как нападающему в прошлом немного жаль, что Винисиус не забрал награду, все-таки он показывал красивый футбол, индивидуально хорошо играл. До этого была борьба индивидуальностей между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, которые в одиночку решали судьбу матча на футбольном поле. Про Родри такого не скажешь, это игрок созидательного плана, любящий комбинационную игру, зависящий от партнеров.

Конечно, минус в том, что «Реал » не поехал на церемонию, похоже на какую-то истерику. Такой солидный клуб, как «Реал», не должен опускаться до такого уровня, чтобы таким образом реагировать на эти решения. Здесь и минус имиджу клуба, будут много говорить. Понятно, что кто-то это поддержит, но уверен, что большинство осудит поведение такого солидного клуба.

Конечно, нужно выигрывать титулы, тогда больше шансов. Дани Кархваль выиграл больше, естественно, тоже заслуживал получить приз, со сборной и клубом выиграл крупные трофеи. Поэтому Джуд Беллингем в меньшей степени заслуживал. Но опять же вторые и третьи места нет смысла обсуждать, потому что есть один победитель, остальные – кандидаты, которые не дотянули до самого высокого уровня», – сказал бывший нападающий сборной России.