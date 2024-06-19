Александр Кокорин: «Пока не могу вернуться в Россию. По личным соображениям. Не могу рассказать»

Александр Кокорин заявил, что пока не может вернуться в Россию.

В начале 2021 года российский форвард перешел из «Спартака» в «Фиорентину». После он перешел в « » Лимасол.

– У меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться.

– Почему?

– По личным соображениям. Пока не могу рассказать.

– То есть в вас можно не ждать?

– Я же не молодой талант.

– Но уровень на Кипре все равно держите.

– В России нужно растить молодежь. Когда команды и сборную вернут в международные соревнования, нужно, чтобы была боевая молодежь, – сказал .