Александр Кокорин: «Пока не могу вернуться в Россию. По личным соображениям. Не могу рассказать»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин заявил, что пока не может вернуться в Россию.

В начале 2021 года российский форвард перешел из «Спартака» в «Фиорентину». После он перешел в «Арис» Лимасол.

– У меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться.

– Почему?

– По личным соображениям. Пока не могу рассказать.

– То есть в РПЛ вас можно не ждать?

– Я же не молодой талант.

– Но уровень на Кипре все равно держите.

– В России нужно растить молодежь. Когда команды и сборную вернут в международные соревнования, нужно, чтобы была боевая молодежь, – сказал Кокорин.

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44 комментария
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Не хочет подписывать контракт на 190 тыс. рублей в месяц
+98
-5
+93
Видимо, повестку прислали.
+72
-4
+68
возможно это его самый мудрый поступок
+47
-4
+43
Ответ Николай Бойко
Сейчас уже побольше вроде
так точно. 210 минималка
+19
0
+19
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Вор в законе держит контору на Кипре. Не до России
Общак.😆😆😆
+17
0
+17
В розыске.
+17
0
+17
Ответ prist
Комментарий скрыт
Некто из прошлой жизни
+14
-3
+11
Ответ Зизуха
или стул
Или два стула
+12
-1
+11
Ответ JohnStelzner
Не хочет подписывать контракт на 190 тыс. рублей в месяц
Сейчас уже побольше вроде
+8
-2
+6
Снял все деньги с карт и отдал на хранение главе СБ самого Сбербанка?
+6
0
+6
Алименты еще никого так не пугали, как Кокорина.
+5
0
+5
Ответ Иван Новиков
Видимо, повестку прислали.
или стул
+6
-1
+5
Неужели с Савиным встречался и разговор записали.
+6
-4
+2
Возможно кому-то задолжал Коко кругленькую сумму, возможно государству.
+2
0
+2
Ответ JohnStelzner
Не хочет подписывать контракт на 190 тыс. рублей в месяц
+Подписной бонус в зависимости от региона
+2
0
+2
Алименты должен?
+1
0
+1
Ответ Виктор Войнов
Алименты должен?
Нет,это Сафонов,тоже замараный.
0
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И чего это Шурик о молодежи забеспокоился?.. своим примером хочет поделиться? Пусть лучше книгу напишет: Как весело жизнь с корешом проипать.
+4
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0
Ответ JohnStelzner
Не хочет подписывать контракт на 190 тыс. рублей в месяц
Согласен играть за 100 не хуже.
0
0
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Или два стула
Не так страшно, он про два стула всё на хате узнал.
0
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Или два стула
Или повестку положили на стул.
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0
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Ответ Amalfitano
Снял все деньги с карт и отдал на хранение главе СБ самого Сбербанка?
А прозванивал его колл центр с его ИК где он сидел
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Ответ Плеймейкер87
А что в РПЛ только одних молодых талантов ждут?))
Так Александр и есть молодой талант!)))
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Ответ ValmontZ
возможно это его самый мудрый поступок
Особенно, если последние доходы держал/выводил не в российском банке...
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Жениться, видимо, задумал на прекрасной киприотке Афродите, рожденной из пены.
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Пак за углом пасёт?
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Интересно, по каким таким соображениям? Через год-два все равно вернется доигрывать в каких-нибудь Химках или Сочи. Ведь другого он ничего не умеет делать, а привык жить на широкую ногу.
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Видимо, слухи об одном романе - не слухи.
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Про "растить молодежь" это точно:

"Россия - странный садовод
и всю планету поражает,
верша свой цикл наоборот:
сперва растит, потом сажает"
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У него ещё и соображения есть )))
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