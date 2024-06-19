Александр Кокорин: «Пока не могу вернуться в Россию. По личным соображениям. Не могу рассказать»
Александр Кокорин заявил, что пока не может вернуться в Россию.
В начале 2021 года российский форвард перешел из «Спартака» в «Фиорентину». После он перешел в «Арис» Лимасол.
– У меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться.
– Почему?
– По личным соображениям. Пока не могу рассказать.
– То есть в РПЛ вас можно не ждать?
– Я же не молодой талант.
– Но уровень на Кипре все равно держите.
– В России нужно растить молодежь. Когда команды и сборную вернут в международные соревнования, нужно, чтобы была боевая молодежь, – сказал Кокорин.
"Россия - странный садовод
и всю планету поражает,
верша свой цикл наоборот:
сперва растит, потом сажает"