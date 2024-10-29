«Ситуация с Винисиусом – самая большая несправедливость в истории «Золотого мяча». Выступление за «Реал» должно было сыграть в его пользу». Редактор бразильской газеты Estadao Фалдон о награде

В Бразилии назвали несправедливыми итоги «Золотого мяча».

Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан Родри . Винисиус занял второе место.

«[Обращение с] Винисиусом стало самой большой несправедливостью в истории «Золотого мяча».

Тот факт, что он бразилец, выступает за «Реал Мадрид » и играет в нападении, должен был сыграть в его пользу», – сказал Густаво Фалдон, спортивный редактор бразильской газеты Estadao.

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