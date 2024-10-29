Мостовой о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Там хорошие футболисты. Поставьте Мусаева в «Факел» – уберут через месяц-два»
«Краснодар» под руководством российского специалиста лидирует в таблице Мир РПЛ, набрав 33 очка в 13 матчах чемпионата.
«Для меня эти результаты не доказывают состоятельность Мусаева. Он работает в хорошей команде и с хорошими футболистами. Что такого?
Это привилегия, что они, не играя в футбол и не зная о нем, работают в футболе. Это они молятся каждый день и думают: «Елки-палки, как мне повезло в жизни».
Что он делает-то? Ивич с этой командой на первом месте шел на протяжении долго времени. Его убрали, и до сих пор никто не знает причин этого.
Если хотите какого-то тренера проверить, поставьте в команду с последних мест. Хотите проверить Мурада Мусаева – поставьте в «Факел», и его через месяц-два уберут», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий