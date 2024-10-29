Мостовой о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Там хорошие футболисты. Поставьте Мусаева в «Факел» – уберут через месяц-два»

Александр Мостовой продолжает настаивать на несостоятельности Мурада Мусаева.

«Краснодар » под руководством российского специалиста лидирует в таблице Мир РПЛ , набрав 33 очка в 13 матчах чемпионата.

«Для меня эти результаты не доказывают состоятельность Мусаева. Он работает в хорошей команде и с хорошими футболистами. Что такого?

Это привилегия, что они, не играя в футбол и не зная о нем, работают в футболе. Это они молятся каждый день и думают: «Елки-палки, как мне повезло в жизни».

Что он делает-то? Ивич с этой командой на первом месте шел на протяжении долго времени. Его убрали, и до сих пор никто не знает причин этого.

Если хотите какого-то тренера проверить, поставьте в команду с последних мест. Хотите проверить Мурада Мусаева – поставьте в «Факел », и его через месяц-два уберут», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.