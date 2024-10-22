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Фонсека о 3:1 с «Брюгге»: «Милан» должен играть лучше, агрессивнее, интенсивнее. С Леау проблем нет, замена – это не наказание»

Паулу Фонсека подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Милан» дома победил со счетом 3:1 в 3-м туре общего этапа, одержав первую победу в турнире в этом сезоне. Соперник играл в меньшинстве с первого тайма.

– Мы провели игру без интенсивности, слишком медленно двигались и передвигались мяч, мы не совсем понимали, что делать против команды, которая хорошо играла в защите низким блоком.

Когда вышли Окафор и Чуквуезе, игра изменилась, они привнесли больше энергии, команда заиграла интенсивнее. После второго гола мы действовали уже очень хорошо.

– Вы заменили Леау.

– Проблем с ним нет, замена – это не наказание, нам нужны были Окафор и Чуквуэзе.

Это нужно воспринимать как нечто нормальное, Рафа должен воспринимать это так и работать, чтобы иметь возможность помочь команде, как и все остальные игроки.

– При численном перевесе на поле нельзя было атаковать больше?

– Мы должны играть лучше. Я думаю, что мы не были агрессивны до второго гола. После этого да, но мы должны быть более агрессивной командой.

– Увидим трио Чуквуэзе-Пулишич-Окафор с первых минут в следующем матче?

– Возможно, я подумаю об этом, – сказал главный тренер «Милана» Фонсека в эфире Sky.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
logoМилан
logoсерия А Италия
logoБрюгге
logoвысшая лига Бельгия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПаулу Фонсека
logoКристиан Пулишич
logoСэмюэл Чуквуэзе
logoРафаэл Леау
logoНоа Окафор
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