Фонсека о 3:1 с «Брюгге»: «Милан» должен играть лучше, агрессивнее, интенсивнее. С Леау проблем нет, замена – это не наказание»
«Милан» дома победил со счетом 3:1 в 3-м туре общего этапа, одержав первую победу в турнире в этом сезоне. Соперник играл в меньшинстве с первого тайма.
– Мы провели игру без интенсивности, слишком медленно двигались и передвигались мяч, мы не совсем понимали, что делать против команды, которая хорошо играла в защите низким блоком.
Когда вышли Окафор и Чуквуезе, игра изменилась, они привнесли больше энергии, команда заиграла интенсивнее. После второго гола мы действовали уже очень хорошо.
– Вы заменили Леау.
– Проблем с ним нет, замена – это не наказание, нам нужны были Окафор и Чуквуэзе.
Это нужно воспринимать как нечто нормальное, Рафа должен воспринимать это так и работать, чтобы иметь возможность помочь команде, как и все остальные игроки.
– При численном перевесе на поле нельзя было атаковать больше?
– Мы должны играть лучше. Я думаю, что мы не были агрессивны до второго гола. После этого да, но мы должны быть более агрессивной командой.
– Увидим трио Чуквуэзе-Пулишич-Окафор с первых минут в следующем матче?
– Возможно, я подумаю об этом, – сказал главный тренер «Милана» Фонсека в эфире Sky.
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