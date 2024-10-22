Агент Миранчука Шпинев о «Сьоне»: «Антон поехал в цивилизованную страну – любит швейцарский сыр, шоколад и часы, наверное. Рассчитываем, что итальянский клуб заплатит 5-8 млн евро через год-полтора»

Агент Антона Миранчука объяснил решение футболиста перейти в «Сьон».

– Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас.

– Был интерес от «Зенита»?

– Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешел в «Сьон ». Это лайтовый контракт на два года. Но у Антона есть выход дальше в Европу.

Наш расчет, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать», – сказал Вадим Шпинев .