Агент Миранчука Шпинев о «Сьоне»: «Антон поехал в цивилизованную страну – любит швейцарский сыр, шоколад и часы, наверное. Рассчитываем, что итальянский клуб заплатит 5-8 млн евро через год-полтора»
Агент Антона Миранчука объяснил решение футболиста перейти в «Сьон».
– Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас.
– Был интерес от «Зенита»?
– Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешел в «Сьон». Это лайтовый контракт на два года. Но у Антона есть выход дальше в Европу.
Наш расчет, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать», – сказал Вадим Шпинев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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