Freed from Desire – как евродэнс 90-х об идеях буддизма становится важной песней футбола

На-на-на-на-на-на-на, на-на-на, на-на-на!

В 1996 году 21-летняя певица из Милана Гала Риццато выпускает первый альбом – в стиле евродэнса. Заглавная песня – Freed from Desire – сразу стала любимым хитом европейских рейв-тусовок.

«Отличная песня с запоминающимся «на-на-на-на…», «Прекрасный образец диско 90-х», «Написанием такой песни гордились бы и The Beatles» – отрывки из рецензий, которые уже короновывали Галу в большую звезду. Но с долгосрочным успехом не получилось: к концу 90-х о ней забыли. В резком забвении Гала обвиняет неудачный контракт с Universal, из-за чего пришлось переизобретать себя себя, нащупывать новый стиль.

Но популярность Гале вернул первый хит – через неожиданных исполнителей – фанатов сборной Северной Ирландии на Евро-2016.

Это было только начало. Спустя восемь лет Freed from Desire – одна из самых частных песен вокруг футбола.

Как появилась песня и в чем ее смысл

В нескольких интервью Гала рассказывала, что у песни есть «три-четыре уровня понимания». Она написала ее в Нью-Йорке, куда прилетела в 16, и живет там до сих пор. Ее поразило социальное расслоение и в мегаполисе: «Кто-то умирает на улице, и люди переступают через него. Миллиардеры и бездомные без обуви на снегу идут рядом друг с другом».

Второй фактор, вдохновивший на текст, связан с танцами. В Италии врачи отговаривали Галу от занятий, но в Нью-Йорке ободрили – танцевать не опасно для здоровья. Поэтому музыка получилась энергичной – как раз для активных движений. А главным вдохновением стала первая любовь – сенегальский танцор в Гарлеме. Без денег, но с сильным сообществом таких же танцоров он показал молодой девушке, что главное – не материальные ценности, а страсть к делу.

Весь текст – это большое посвящение танцору, который открыл Гале глаза на мир:

«У моего любимого нет денег / Но он человек глубоких убеждений»

«У моего любимого нет славы / Но он человек глубоких убеждений».

«У моего любимого нет власти / Но он человек глубоких убеждений».

Текст и название («Свободный от желания») отсылают к концепциям буддизма. Гала даже говорила, что воспринимает хит как буддистскую молитву, написанную вне времени и для всех поколений: «Текст вечен. Вся философия моего творчества в том, чтобы быть вне времени. Буддизм существовал, кажется, всегда. Темы – это проблемы, которые были у людей в Средневековье: любовь, работа, выживание, счастье. Все меняется, но остается тем же дерьмом».

Как песня попала в футбол и стала популярнее гимна ЛЧ

Freed from Desire фанаты переделали и спели еще в 2012-м. Только это были болельщики клуба четвертой лиги «Стивенидж» – резонанса не случилось. Но спустя четыре года фанат «Уигана» Шон Кеннеди выпустил на ютубе кавер Галы с переделанным припевом: Will Grigg’s on fire, your defence is terrified! («Уилл Григг в огне, ваша защита в ужасе!»). Так прославлялся форвард Уилл Григг, который в том сезоне затащил «Уиган» в Чемпионшип.

Снятое на телефон видео набрало за пару месяцев два миллиона просмотров – Северная Ирландия уже знала, какой чант надо заряжать на французских стадионах. Летом 2016-го вирусятся видео с зелеными волнами фанатов, воспевающих мало кому известного Уилла Григга. Он не сыграл на том Евро ни минуты – и был расстроен этим больше, чем счастлив от внезапной популярности: «Песня мне нравится, но петь ее самому…Как-то неловко».

Гала, кстати, радостно восприняла, что ее хит вновь сделал популярным неизвестный игрок: «Он абсолютный аутсайдер, и это отражает песню. И мою жизнь. Я облажалась, исчезла, у меня не было карьеры, и я выпускала пластинки самостоятельно в течение 20 лет с [малоизвестным] лейблом Matriarchy».

Но одним чемпионатом все не закончилось. Песню (только не в оригинале, а в кавере диджея Drenchill и певицы Indiiana), например, включали сразу после финалов еврокубков в 2020-м – такое обычно делают с We are The Champions Queen. На Евро-2024 она тоже постоянно играла перед играми, в перерывах и после.

Сейчас с Freed from Desire Гала выступает на футбольных мероприятиях. Пела, например, на сборном концерте на ЧМ-2022 в Катаре – друзья отговаривали, но она решила, что демонстративный отказ не привлечет внимания к угнетаемым группам населения: «Никто не знает обо мне, в отличие от Бейонсе. Это песня известная, но не я. Никому не будет дела, что я отказалась выступать в Катаре». Кстати, Гала, несмотря на футбольную семью (отец болеет за «Милан» или «Интер» – она не хочет уточнять), впервые посмотрела вживую футбол как раз в Катаре – финал Аргентина-Франция.

Максимальное признание величия – песня Галы будет музыкальной темой первого клубного ЧМ в 2025-м. Популярность, завязанная на футболе, ее не смущает: «Я была в кафе, и услышала, как мужчина с кружкой пива сказал: «Мне нравится эта песня. Не совсем понимаю смысл, но думаю, она о чем-то важном». Это меня впечатлило. Я поняла, что песня перестала быть моей – и стала достоянием всех».

Фото: Gettyimages /Charles McQuillan / Stringer; Oscar J Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press