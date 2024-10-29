Иньеста поздравил Родри с «Золотым мячом»: «Более чем заслужено ❤️✨»
Андрес Иньеста поздравил Родри с выигрышем «Золотого мяча».
Полузащитник «Манчестер Сити» занял первую позицию в голосовании, опередив вингера «Реала» Винисиуса, расположившегося на второй строчке.
«Более чем заслужено. Поздравляю, Родри ❤️✨», – написал бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Андреса Иньеста
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