Иньеста поздравил Родри с «Золотым мячом»: «Более чем заслужено ❤️✨»

Андрес Иньеста поздравил Родри с выигрышем «Золотого мяча».

Полузащитник «Манчестер Сити » занял первую позицию в голосовании, опередив вингера «Реала» Винисиуса, расположившегося на второй строчке.

«Более чем заслужено. Поздравляю, Родри ❤️✨», – написал бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста.