Алаба поддержал Винисиуса: «Мой брат, я горжусь тобой. Ты заслуживаешь большего. Продолжай бороться»

Давид Алаба поддержал Винисиуса после неполучения «Золотого мяча».

Вингер «Реала» стал вторым в голосовании на «Золотой мяч », а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Винисиус при этом не присутствовал на церемонии, как и другие представители «Мадрида ».

«Мой брат, я горжусь тобой. Мы знаем, что ты заслуживаешь большего. Продолжай бороться», – написал защитник «Реала» Давид Алаба .