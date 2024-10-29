Алаба поддержал Винисиуса: «Мой брат, я горжусь тобой. Ты заслуживаешь большего. Продолжай бороться»
Давид Алаба поддержал Винисиуса после неполучения «Золотого мяча».
Вингер «Реала» стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Винисиус при этом не присутствовал на церемонии, как и другие представители «Мадрида».
«Мой брат, я горжусь тобой. Мы знаем, что ты заслуживаешь большего. Продолжай бороться», – написал защитник «Реала» Давид Алаба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Давид Алабы
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