Форвард «Дженоа» Марио Балотелли получил оценку в фэнтези чемпионата Италии.

О подписании итальянца как свободного агента объявили в понедельник.

В фэнтези-турнире Серии А на Спортсе’’ Балотелли получил цену 6,5. Он доступен для трансферов.

Ранее Балотелли говорил, что «порвет сраную Серию А» , когда найдет клуб.

Дедлайн в Серии А – 29 октября, во вторник, в 20:30 мск. Это единственная топ-лига, где тур проходит в середине этой недели.

👉 Ваша команда в фэнтези Серии А (ее можно и создать)