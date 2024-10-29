Балотелли стоит 6,5 в фэнтези Серии А на Спортсе’’ – новичок «Дженоа» добавлен в турнир
Форвард «Дженоа» Марио Балотелли получил оценку в фэнтези чемпионата Италии.
О подписании итальянца как свободного агента объявили в понедельник.
В фэнтези-турнире Серии А на Спортсе’’ Балотелли получил цену 6,5. Он доступен для трансферов.
Ранее Балотелли говорил, что «порвет сраную Серию А», когда найдет клуб.
Дедлайн в Серии А – 29 октября, во вторник, в 20:30 мск. Это единственная топ-лига, где тур проходит в середине этой недели.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
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