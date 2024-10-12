Балотелли – стримеру: «Обещаю: порву сраную Серию А, когда найду клуб!»
Марио Балотелли пообещал, что произведет фурор в Серии А.
Во время эфира с 34-летним экс-форвардом сборной Италии один из стримеров заявил, что ставит 30-летнего нападающего «Венеции» и сборной Финляндии Йоэла Похьянпало выше Балотелли.
«Что ты несешь? Ты не признаешь мои заслуги только потому, что я не играл [в последнее время] в Серии А? Да пошел ты и Серия А – тоже!
Я обещаю: я порву Серию А, когда найду клуб! Я порву эту сраную Серию А!» – сказал Балотелли.
Сообщалось, что форвард может перейти в «Дженоа» или «Торино».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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