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Балотелли перешел в «Дженоа»

Марио Балотелли стал игроком «Дженоа».

Клуб Серии А объявил о переходе 34-летнего форварда на правах свободного агента.

Фото: genoacfc.it

Срок контракта не сообщается, но ранее была информация, соглашение рассчитано до 2025 года. Сообщалось, что итальянец будет получать от 400 до 500 тысяч евро до уплаты налогов в зависимости от бонусов за результаты. Также в соглашении предусматривает возможность расторжения при определенных условиях.

Статистику Балотелли можно найти здесь.

Балотелли – стримеру: «Обещаю: порву сраную Серию А, когда найду клуб!»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Дженоа»
logoсерия А Италия
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logoМарио Балотелли
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