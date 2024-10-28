Балотелли перешел в «Дженоа»

Марио Балотелли стал игроком «Дженоа».

Клуб Серии А объявил о переходе 34-летнего форварда на правах свободного агента.

Фото: genoacfc.it

Срок контракта не сообщается, но ранее была информация, соглашение рассчитано до 2025 года. Сообщалось , что итальянец будет получать от 400 до 500 тысяч евро до уплаты налогов в зависимости от бонусов за результаты. Также в соглашении предусматривает возможность расторжения при определенных условиях.

Статистику Балотелли можно найти здесь .

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