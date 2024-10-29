Мостовой о «Золотом мяче» Родри: «Винисиус – лучший, 4-й год разрывает всю Европу. Это политика. Бразилия ничего не выиграла, и что? Аргентина при Месси 15 лет ничего не выигрывала»

Александр Мостовой высказался о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч».

Хавбек «Манчестер Сити» обошел Винисиуса и завоевал приз лучшему футболисту мира по версии France Football.

«С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда.

Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси , и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего?

Остаюсь при своем мнении: да, Родри – молодец, но для меня все равно Винисиус – лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу.

Верю, что это мог быть политический шаг. Камавинга сказал, что футбол – это политика. Это не в упрек Родри , он тоже заслуживает.

Только приз один, было бы их два, то я бы им обоим дал. Но если он один, то я выбираю Винисиуса», – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой .

«Золотой мяч» vs рейтинг Спортса’’ – совпали только в одном

Винисиус тоже в компании великих. Эти легенды были вторыми-третьими в голосовании «ЗМ»