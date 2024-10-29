Сперцян после 2:1 с «Крыльями»: «Краснодар» настраивался, зная, что «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Понимали, что можем оторваться»
Эдуард Сперцян оценил победу над «Крыльями Советов» (2:1) в Мир РПЛ.
— Настраивались на победу, как и всегда. Ждали сложного матча. В перерыве нам сказали, в чем добавить. Работа на стандартах дала плоды, а Кордоба в первом тайме забил сумасшедший гол.
— Было напряженно в конце при счете 2:1?
— Конечно, 2:0 — скользкий счет. Хорошо, что удалось одержать победу.
Знали, что «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Понимали, что можем оторваться. Благодаря этому настраивались на «Крылья», — сказал хавбек «Краснодара».
После 13 туров «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на 3 очка, «Локо» – на 5.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости