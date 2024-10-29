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  • Сперцян после 2:1 с «Крыльями»: «Краснодар» настраивался, зная, что «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Понимали, что можем оторваться» 
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Сперцян после 2:1 с «Крыльями»: «Краснодар» настраивался, зная, что «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Понимали, что можем оторваться» 

Эдуард Сперцян оценил победу над «Крыльями Советов» (2:1) в Мир РПЛ.

— Настраивались на победу, как и всегда. Ждали сложного матча. В перерыве нам сказали, в чем добавить. Работа на стандартах дала плоды, а Кордоба в первом тайме забил сумасшедший гол.

— Было напряженно в конце при счете 2:1?

— Конечно, 2:0 — скользкий счет. Хорошо, что удалось одержать победу.

Знали, что «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Понимали, что можем оторваться. Благодаря этому настраивались на «Крылья», — сказал хавбек «Краснодара».

После 13 туров «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на 3 очка, «Локо» – на 5.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
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