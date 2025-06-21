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Фэнтези
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У Кейна 10 очков за 1+1 с «Бока Хуниорс». Форвард «Баварии» – самый популярный в фэнтези КЧМ

«Бавария» победила «Боку Хуниорс» во 2-м туре группового этапа клубного ЧМ (2:1).

Харри Кейн забил в 1-м тайме и сделал ассист во 2-м. Всего у нападающего «Баварии» 10 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист). Его выбрали 45,35% фэнтези-менеджеров. 

В 1-м туре против «Окленд Сити» Кейн набрал 2 очка. После этого от нападающего отказались 9,5% игроков, но он остался с отрывом самым популярным в фэнтези-турнире, на 2-м месте Эрлинг Холанд с 34,2% выбора.

Победный гол в конце 2-го тайма забил Майкл Олисе. У него 8 очков, полузащитник есть в 29,45% команд.

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
logoЭрлинг Холанд
logoХарри Кейн
logoОкленд Сити
logoчемпионат мира среди клубов
logoМайкл Олисе
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