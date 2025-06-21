Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо». Соболева подозревают в попытке дачи взятки судье

Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо».

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

«В суд поступило ходатайство следствия об избирании Соболеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в Мещанском суде Москвы.

Заседание состоится в субботу.

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?

Судья, которого пыталось подкупить «Торпедо» – кто он?