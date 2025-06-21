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Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо». Соболева подозревают в попытке дачи взятки судье

Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо».

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 

«В суд поступило ходатайство следствия об избирании Соболеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в Мещанском суде Москвы. 

Заседание состоится в субботу. 

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Что теперь будет с «Торпедо»?5531 голос
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoТорпедо
logoпремьер-лига Россия
Леонид Соболев
происшествия
Р-Спорт
logoсудьи
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