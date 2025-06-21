Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо». Соболева подозревают в попытке дачи взятки судье
Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо».
Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).
Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
«В суд поступило ходатайство следствия об избирании Соболеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в Мещанском суде Москвы.
Заседание состоится в субботу.
До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?
Что теперь будет с «Торпедо»?5531 голос
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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