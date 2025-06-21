«Ноттингем Форест» продлил контракт с главным тренером Нуну до 2028 года. Клуб занял 7-е место в АПЛ в прошлом сезоне

«Ноттингем Форест» продлил контракт с главным тренером Нуну.

Новое соглашение с 51-летним португальцем рассчитано до лета 2028 года.

Нуну Эшпириту Санту возглавляет команду с декабря 2023 года.

В первом полном сезоне под его руководством «Ноттингем Форест» занял 7-е место в АПЛ , что стало лучшим результатом для клуба за последние 30 лет.

Фото: соцсети «Ноттингема ».