«Ноттингем Форест» продлил контракт с главным тренером Нуну до 2028 года. Клуб занял 7-е место в АПЛ в прошлом сезоне
«Ноттингем Форест» продлил контракт с главным тренером Нуну.
Новое соглашение с 51-летним португальцем рассчитано до лета 2028 года.
Нуну Эшпириту Санту возглавляет команду с декабря 2023 года.
В первом полном сезоне под его руководством «Ноттингем Форест» занял 7-е место в АПЛ, что стало лучшим результатом для клуба за последние 30 лет.
Фото: соцсети «Ноттингема».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
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