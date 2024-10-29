Андрей Канчельскис: «Потолок нынешнего «Спартака» – пятое место. Попадание в топ-3 будет чудом» 

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не поднимется выше 5-го места в сезоне РПЛ.

После 13 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место.

«Пятое место — потолок нынешнего «Спартака ». Это максимум. Если повезет, то станут третьими. Но попадание в топ-3 будет чудом. Выше им не прыгнуть в этом сезоне 100%.

Наиболее вероятно, что красно-белые финишируют шестыми. «Динамо» и ЦСКА смотрятся предпочтительнее», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».