Андрей Канчельскис: «Хотел бы пройти стажировку у Станковича. Это была бы взаимовыгодная помощь»
Андрей Канчельскис заявил о готовности пройти стажировку у Деяна Станковича.
В нынешнем сезоне «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков.
«Конечно, я хотел бы пройти стажировку у Деяна Станковича в команде.
Мне интересно, как живет команда, их недельный цикл, что-то подметил бы.
Это была бы взаимовыгодная помощь», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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