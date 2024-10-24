Андрей Канчельскис: «Хотел бы пройти стажировку у Станковича. Это была бы взаимовыгодная помощь»

Андрей Канчельскис заявил о готовности пройти стажировку у Деяна Станковича.

В нынешнем сезоне «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков.

«Конечно, я хотел бы пройти стажировку у Деяна Станковича в команде.

Мне интересно, как живет команда, их недельный цикл, что-то подметил бы.

Это была бы взаимовыгодная помощь», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .