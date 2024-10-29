Родри: «Я простой и обычный человек, меня нет в соцсетях. Хочу наслаждаться жизнью, быть лидером команды» 

Родри рассказал о себе после получения «Золотого мяча».

«Я простой человек, меня нет в соцсетях. Хочу наслаждаться жизнью, быть лидером команды.

Я очень спокоен, даже если злюсь иногда. Вне поля я совершенно обычный человек. Я стараюсь изо всех сил.

Хочу поблагодарить Бога за то, что происходит со мной. С жизненными ценностями и настойчивостью можно творить великие дела», – сказал хавбек «Манчестер Сити ».