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Родри: «Я простой и обычный человек, меня нет в соцсетях. Хочу наслаждаться жизнью, быть лидером команды» 

Родри рассказал о себе после получения «Золотого мяча».

«Я простой человек, меня нет в соцсетях. Хочу наслаждаться жизнью, быть лидером команды. 

Я очень спокоен, даже если злюсь иногда. Вне поля я совершенно обычный человек. Я стараюсь изо всех сил. 

Хочу поблагодарить Бога за то, что происходит со мной. С жизненными ценностями и настойчивостью можно творить великие дела», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
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