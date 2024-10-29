Камавинга – Винисиусу после «Золотого мяча» Родри: «Футбольная политика. Ты лучший игрок в мире, и ни одна награда не сможет оспорить это»
Эдуардо Камавинга не согласен с итогами «Золотого мяча».
Приз достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус стал вторым.
«ФУТБОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ❌.
Брат мой, ты лучший игрок в мире, и ни одна награда не сможет оспорить это. Люблю тебя, бро ❤️», – написал хавбек «Реала» в X, выложив фото с Винисиусом.
Победа Родри нужнее победы Винисиуса
«Я еду за «Золотым мячом», – говорил Винисиус во время класико. Не доехал 🤷♂️
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Эдуардо Камавинга
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