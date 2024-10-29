Камавинга – Винисиусу после «Золотого мяча» Родри: «Футбольная политика. Ты лучший игрок в мире, и ни одна награда не сможет оспорить это»

Эдуардо Камавинга не согласен с итогами «Золотого мяча».

Приз достался полузащитнику «Манчестер Сити » Родри. Вингер «Реала» Винисиус стал вторым.

«ФУТБОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ❌.

Брат мой, ты лучший игрок в мире, и ни одна награда не сможет оспорить это. Люблю тебя, бро ❤️», – написал хавбек «Реала » в X, выложив фото с Винисиусом.

Победа Родри нужнее победы Винисиуса

«Я еду за «Золотым мячом», – говорил Винисиус во время класико. Не доехал 🤷‍♂️