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Кейн о том, что Мбаппе не приехал на церемонию «Золотого мяча»: «Нужно спросить у него, почему он не здесь. Для меня это честь»

Харри Кейн высказался о том, что Килиан Мбаппе не посетил премию «Золотой мяч».

Нападающие «Баварии» и «Реала» разделили трофей Герда Мюллера – приз лучшему бомбардиру сезона от France Football. Француз не приехал на церемонию.

«Не присутствовать на церемонии – его личное решение. У нас обоих был очень хороший сезон, и, как и я, он забил 52 гола. Для меня большая честь выиграть эту награду.

Вы должны спросить у него, почему он не здесь, но для меня в любом случае честь быть здесь сегодня вечером», – сказал англичанин.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Bayern & Germany
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