Холанд не приехал на церемонию «Золотого мяча». Эрлинг улетел в Швецию на потенциально чемпионский матч «Мальме»

Эрлинг Холанд решил не посещать церемонию вручения «Золотого мяча».

Нападающий вошел в десятку основных претендентов на приз, однако не приехал в Париж на мероприятие, организованное France Football и УЕФА.

По данным ESPN , футболист «Манчестер Сити » отправился в Швецию на игру «Мальме » – «Гетеборг ». В составе хозяев играет его друг Эрик Бутхейм , и сегодня его команда может защитить чемпионский титул.

На данный момент в матче идет второй тайм. «Мальме» проигрывает со счетом 0:1.