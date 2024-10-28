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Холанд не приехал на церемонию «Золотого мяча». Эрлинг улетел в Швецию на потенциально чемпионский матч «Мальме»

Эрлинг Холанд решил не посещать церемонию вручения «Золотого мяча».

Нападающий вошел в десятку основных претендентов на приз, однако не приехал в Париж на мероприятие, организованное France Football и УЕФА.

По данным ESPN, футболист «Манчестер Сити» отправился в Швецию на игру «Мальме» – «Гетеборг». В составе хозяев играет его друг Эрик Бутхейм, и сегодня его команда может защитить чемпионский титул.

На данный момент в матче идет второй тайм. «Мальме» проигрывает со счетом 0:1.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Швеция
logoГетеборг
logoМальме
logoЗолотой мяч
ESPN
logoЭрик Бутхейм
logoЭрлинг Холанд
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