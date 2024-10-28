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  • Джака занял 16-е место в голосовании «Золотого мяча», Вальверде – 17-й, Эми Мартинес – 18-й, Эдегор – 19-й, Чалханоглу – 20-й
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Джака занял 16-е место в голосовании «Золотого мяча», Вальверде – 17-й, Эми Мартинес – 18-й, Эдегор – 19-й, Чалханоглу – 20-й

Стало известно, кто занял места с 20-го по 16-е в голосовании «Золотого мяча».

20-е место – Хакан ЧалханоглуИнтер», Турция);

19-е место – Мартин ЭдегорАрсенал», Норвегия);

18-е место – Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);

17-е место – Федерико Вальверде («Реал», Уругвай);

16-е место – Гранит Джака («Байер», Швейцария).

Сака стал 21-м в борьбе за «Золотой мяч», Рюдигер – 22-м, Палмер – 25-м

Довбик и Хуммельс разделили 29-е место в борьбе за «Золотой мяч», Гримальдо – 28-й, Витинья – 27-й, Райс – 26-й

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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