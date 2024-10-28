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Сака стал 21-м в борьбе за «Золотой мяч», Рюдигер – 22-м, Палмер – 25-м

Букайо Сака не попал в топ-20 при определении обладателя «Золотого мяча».

В опросе, организованном France Football, вингер «Арсенала» занял 21-е место.

22-м стал Антонио Рюдигер из «Реала», 23-м – Рубен Диаш из «Манчестер Сити», 24-м – Вильям Салиба из «Арсенала», 25-м – Коул Палмер из «Челси».

Довбик и Хуммельс разделили 29-е место в борьбе за «Золотой мяч», Гримальдо – 28-й, Витинья – 27-й, Райс – 26-й

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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