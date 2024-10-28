Родри приехал в Париж на вручение «Золотого мяча». Хавбек «Сити» передвигается при помощи костылей

Родри приехал в Париж на вручение «Золотого мяча».

Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле», начало – в 20:45 по московскому времени.

Полузащитник «Манчестер Сити » является одним из главных претендентов на приз лучшему футболисту года.

Отметим, что Родри передвигается при помощи костылей. Испанец порвал крестообразную связку в матче против «Арсенала» (2:2) в пятом туре английской Премьер-лиги и пропустит остаток сезона.

Родри получит «Золотой мяч» сегодня. Винисиус занял 2-е место, Беллингем – 3-е (Хосе Луис Санчес)

«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его