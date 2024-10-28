Родри приехал в Париж на вручение «Золотого мяча». Хавбек «Сити» передвигается при помощи костылей
Родри приехал в Париж на вручение «Золотого мяча».
Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле», начало – в 20:45 по московскому времени.
Полузащитник «Манчестер Сити» является одним из главных претендентов на приз лучшему футболисту года.
Отметим, что Родри передвигается при помощи костылей. Испанец порвал крестообразную связку в матче против «Арсенала» (2:2) в пятом туре английской Премьер-лиги и пропустит остаток сезона.
Родри получит «Золотой мяч» сегодня. Винисиус занял 2-е место, Беллингем – 3-е (Хосе Луис Санчес)
«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Tiempo de Juego
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