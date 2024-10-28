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«Спасибо Ротенбергу, разогнавшему коррупционную систему». Селюк о Батракове и других молодых игроках «Локо»

Дмитрий Селюк назвал причастных к последним успехам «Локомотива» в РПЛ.

Команда Михаила Галактионова занимает третье место в чемпионате России, набрав 28 очков за 13 матчей.

«В «Локомотиве» появились Батраков, Раков и другие молодые, которые делают погоду.

Спасибо Борису Ротенбергу, который разогнал всю коррупционную систему, мы видим результат. Игроки теперь не только от одного агента. Сейчас происходит конкуренция. 

«Локомотив» развивается, молодежь играет, все супер, аплодисменты. Два года назад Ротенберг возглавил молодежный департамент клуба. И что мы видим? Семь человек из молодежки пришли в главную команду.

Это заслуга Бориса Ротенберга и тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым. Галактионов грамотно работает с молодежью, просто молодец. Сейчас не найти таких хороших российских тренеров. Очень правильное направление выбрал «Локомотив».

Глава скаутской службы Литвинов тоже делает много, грамотный специалист», – сказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

Дмитрий Селюк: «Амарал-Шамарал сидит, футболистов смотрит. За Шамара дали 8 млн – он 3-й год сидит, ##### знает какую зарплату получает. За голы в левом договорнячке его расхваливают»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoЛокомотив
logoБорис Ротенберг-младший
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Селюк
logoМихаил Галактионов
logoВадим Раков
logoАлексей Батраков
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