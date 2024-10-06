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Борис Ротенберг-младший: «Локомотив» сегодня – это будущее. Единственный клуб, делающий ставку на воспитанников. Это системная работа»

Борис Ротенберг высоко оценил работу «Локомотива» по развитию молодых игроков.

– Насколько приятно, что так много игроков из «молодежки» играют в основной команде?

– Конечно, нам это приятно, это системная работа всего клуба. Академия «Локомотива» считается одной из лучших в России. Нам очень приятно, что наши игроки выходят на большое поле за основную команду и показывают достойную игру. Надо выделить работу всего клуба.

– Учитывая работу по развитию молодежи и внедрения ее в первую команду, можно сказать, что «Локомотив» – команда номер один в этом плане?

– Здесь надо отдать должное Юрию Нагорных и всему совету директоров. Была принята стратегическая цель, что мы занимаемся больше молодежью. Наши ребята получают больше шансов, были времена, когда это было тяжелее осуществить.

«Локомотив» – единственный клуб, который делает ставку на своих воспитанников. Клуб был к этому готов. Мы каждый год даем перспективных спортсменов не только для основной команды «Локомотива», но наши ребята играют и в других командах Мир РПЛ. Сегодня «Локомотив» – это будущее, – сказал заместитель генерального директора «Локомотива» по развитию молодежного футбола.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoБорис Ротенберг-младший
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Нагорных
logoМатч ТВ
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