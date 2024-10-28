Отец Сафонова о вызове в сборную: «Матвей пока не знает, приедет ли на сбор в ноябре. Какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, может»
Матвей Сафонов может не приехать в сборную России на ноябрьские матчи.
Вратарь «ПСЖ» был включен в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор. В ноябре сборная России сыграет дома против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).
«Мы всегда ждем сына дома! И не важно – это вызов в сборную или совершенно другой повод.
Общался с Матвеем на тему его приезда в сборную, но он сказал, что пока не знает, приедет ли на этот сбор в ноябре или нет.
Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, но мне об этом ничего неизвестно», – рассказал отец голкипера Евгений Сафонов.
Слушание по делу о разделе имущества Сафонова и его бывшей жены перенесено на 29 ноября
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости