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Отец Сафонова о вызове в сборную: «Матвей пока не знает, приедет ли на сбор в ноябре. Какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, может»

Матвей Сафонов может не приехать в сборную России на ноябрьские матчи.

Вратарь «ПСЖ» был включен в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор. В ноябре сборная России сыграет дома против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).

«Мы всегда ждем сына дома! И не важно – это вызов в сборную или совершенно другой повод.

Общался с Матвеем на тему его приезда в сборную, но он сказал, что пока не знает, приедет ли на этот сбор в ноябре или нет.

Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, но мне об этом ничего неизвестно», – рассказал отец голкипера Евгений Сафонов.

Слушание по делу о разделе имущества Сафонова и его бывшей жены перенесено на 29 ноября

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoМатвей Сафонов
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