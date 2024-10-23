Слушание по делу о разделе имущества Сафонова и его бывшей жены перенесено на 29 ноября

Суд не принял решение по делу о разделе имущества Матвея Сафонова и его бывшей жены.

Заседание суда, назначенное на 23 октября, было отложено из-за истребования доказательств, сообщает «Р-Спорт ». Ранее рассмотрение дела также переносилось. Слушание по делу о разделе совместно нажитого имущества состоится 29 ноября. В январе Никулинский суд Москвы обязал футболиста перечислять 1/4 дохода на содержание дочери. Вратарь сборной России и «ПСЖ» обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу. Бывшая жена Сафонова игнорирует просьбы вратаря «ПСЖ» увидеться с дочерью. Футболист должен выплачивать ей 25% от зарплаты (Baza)